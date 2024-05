Tentato femminicidio nel Torinese, marito accoltella la moglie

Tentato omicidio a San Maurizio Canavese (Torino), dove un 62enne di origine albanese ha accoltellato la moglie di 58 anni, probabilmente al culmine di una lite.

La vittima dell'aggressione è stata soccorsa dal personale del 118 e trasportata d'urgenza all'ospedale Giovanni Bosco di Torino, in gravi condizioni. La donna, che non è in pericolo di vita, è stata colpita tre volte dall'uomo. Il marito è in stato di arresto per tentato omicidio e maltrattamenti in famiglia e, su disposizione della procura di Ivrea, sarà traferito nel carcere eporediese.