Un uomo che venerdì sera ha tentato di rapinare una coppia a Torre del Greco è ricoverato in codice rosso ed è in pericolo di vita dopo la reazione della vittima. Secondo gli investigatori, l'uomo ha avvicinato un giovane e la fidanzata tentando di rapinarli. L'uomo però ha reagito e ha ferito l'aggressore con un coltello. Il rapinatore è così finito in ospedale in condizioni critiche.