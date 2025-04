Un uomo di 37 anni è stato arrestato per tentato omicidio. Si era chiuso in auto nel garage di casa con la figlia di sei anni e aveva collegato lo scarico dell'auto alla portiera con il tubo dell'aspirapolvere. È accaduto in provincia di Brescia nella zona della Franciacorta. L'idea era di togliersi la vita e di uccidere la figlia. L'allarme lanciato dai parenti ha permesso ai carabinieri di intervenire e di mettere in salvo padre e figlia.