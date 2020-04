Tensioni Torino, il questore: "E' stata una bieca strumentalizzazione"

Le tensioni scatenate domenica da un gruppo di anarchici a Torino, nella zona Barriera di Milano, per ostacolare l'arresto di due scippatori, sono state "un bieco tentativo di strumentalizzare un'operazione di polizia". Lo ha detto il questore del capoluogo Giuseppe De Matteis, precisando che l'episodio "non c'entra nulla con l'emergenza coronavirus. Per noi è difficile consentire strumentalizzazioni, per cui applicheremo con rigore la legge".