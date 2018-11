Tav, governatore Chiamparino: far partire appalti, a rischio i fondi

Il governatore del Piemonte, Sergio Chiamparino, chiede di far partire i lavori per la Tav. "Il fatto che la Commissione per l'analisi costi-benefici non sia ancora insediata è un segno che il governo voglia allungare i tempi. Ci vengono raccontate balle". Chiamparino ricorda poi che "ci sono in gioco 2 miliardi e mezzo subito e altri 2 e mezzo entro il 2019: se non partono gli appalti, il rischio che l'Ue richieda i soldi indietro è concreto".