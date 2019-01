Tasse al 7% per attrarre i pensionati stranieri

Da anni si sentono storie sui pensionati italiani che emigrano all’estero per usufruire della detassazione sul loro assegno. Uno dei Paesi che ne ha accolti di più è il Portogallo, dove le tasse sulle pensioni sono praticamente inesistenti se confrontate a quelle sugli assegni di chi rimane in Italia.



Adesso il governo, però, ha un piano in mente per creare una sorta di ‘nuovo Portogallo’. L’idea infatti è quella di attrarre i pensionati stranieri tagliando le imposte, portandole a un regime agevolato del 7%: questo per ripopolare i borghi del meridione, in particolare quelli di Sicilia, Calabria, Campania e Puglia.



Ma cosa ne pensano i diretti interessati. “Stasera Italia” ha intervistato un diretto interessato: “In Brasile pago dal 22 al 27% di tasse, in Italia risparmierei tra il 15 e il 20%. Mi piacerebbe vivere in Campania”. Dall’altro lato c’è chi vorrebbe venire nel nostro paese, ma non al Sud: “Preferirei un’altra sistemazione rispetto alla Calabria”.