Cronaca
Taranto, tromba d'aria colpisce la costa: alberi sradicati e diversi danni

03 Dic 2025 - 00:34
Una tromba d'aria ha interessato il tratto costiero di Manduria (Taranto), causando danneggiamenti e facendo scattare l'intervento dei volontari della Protezione civile. Il fenomeno, durato alcuni minuti, ha provocato lo sradicamento di diversi alberi, il danneggiamento di strutture leggere e disagi nelle aree rurali adiacenti al litorale. Numerose le immagini e i filmati circolati sui social nelle ore successive, in cui è chiaramente visibile il vortice sollevarsi dal suolo e trascinare in aria detriti e materiali. Non risultano feriti.

