Taranto, morì per malattia da esposizione all'amianto: un milione di euro agli eredi

Il caso si inserisce in un contesto noto sul territorio ionico, segnato da numerose vicende legate all'esposizione professionale a sostanze pericolose. "Con sentenza del novembre 2023 - ricorda l'avvocato Giuseppe Mastrocinque, che ha difeso i congiunti del lavoratore - il Tribunale di Taranto aveva già ritenuto il ministero della Difesa responsabile per non aver garantito un ambiente di lavoro salubre e per non aver informato e protetto il lavoratore dai rischi derivanti dall'esposizione a sostanze nocive. La sentenza del Tribunale di Lecce ha confermato le responsabilità. Sono decisioni che riaffermano l'equiparazione del diritto alla salute dei dipendenti dell'indotto a quello dei lavoratori alle dirette dipendenze del ministero".