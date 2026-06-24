Taranto, "tappava la bocca agli alunni con lo scotch e li legava alle sedie": maestra delle elementari condannata a 4 anni

Avevano sei anni e frequentavano la prima elementare quando - secondo le accuse - avrebbero subìto maltrattamenti dalla propria insegnante, oggi 63enne. La docente avrebbe messo scotch sulla loro bocca, li avrebbe legati a porte e sedie, minacciandoli di "farli allontanare dalle proprie famiglie" e gettando il materiale didattico fuori dalla finestra come punizione. Ora, come scrive il Corriere della Sera, è stata condannata a 4 anni di reclusione dal Tribunale di Taranto.