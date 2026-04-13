Forte vento a Taranto: operaio muore colpito da un palo della luce

Un operaio è morto lunedì essere stato colpito da un palo della luce, caduto probabilmente a causa del forte vento, mentre stava eseguendo, su una gru, alcuni interventi a un impianto di illuminazione nei pressi del cimitero San Brunone di Taranto. La vittima è Roberto Di Ponzio, di 38 anni: l'impatto si è rivelato fatale e i soccorritori intervenuti non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Sono in corso gli accertamenti per stabilire l'esatta dinamica ed eventuali profili di responsabilità.