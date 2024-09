Taranto, 21enne ucciso lanciato da un cavalcavia: 4 condanne, un ergastolo

La Corte d'assise di Taranto ha condannato quattro persone (tre per omicidio volontario) per la morte di Natale Naser Bathijari, 21 anni, gettato da un cavalcavia tra il 22 e il 23 febbraio 2023 a Manduria (Taranto). Il movente era un regolamento di conti nel mondo dello spaccio di droga. Ergastolo per Vincenzo Antonio D'Amicis, 20 anni, come richiesto dal pm, mentre 27 anni sono stati inflitti a Simone Dinoi e 25 a Domenico D'Oria Palma. I tre sono stati condannati per omicidio aggravato dai futili motivi, dall'aver agito con crudeltà e dal metodo mafioso. La quarta condanna per Vincenzo Stranieri, accusato in concorso per la rapina dell'auto della vittima.