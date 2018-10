Tap, Conte: "Chi sostiene l'assenza di penali non conosce la legge"

Sul Tap "chi sostiene che lo Stato non sopporterebbe alcun costo non dimostra di possedere le più elementari cognizioni giuridiche". Lo ha scritto in una lettera ai cittadini di Melendugno (Lecce) il premier Giuseppe Conte, aggiungendo che "se il governo decidesse, in via arbitraria e unilaterale, di venire meno agli impegni rimarrebbe senz'altro esposto alle pretese risarcitorie dei vari soggetti coinvolti nella realizzazione dell'opera".