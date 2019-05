Tangenti Lombardia, Altitonante: finanziamento per Pietro Tatarella

Non un finanziamento illecito da 25mila euro ma "un finanziamento regolare e dichiarato, ma non per me, per la campagna elettorale di Pietro Tatarella". Così si è difeso il consigliere lombardo di Fi Fabio Altitonante, finito ai domiciliari nell'inchiesta della Dda di Milano nell'interrogatorio davanti al gip. Tatarella, candidato alle Europee, invece, e' finito in carcere. Entrambi i politici di Forza Italia sono difesi dal legale Luigi Giuliano.