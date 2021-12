Tamponi, medici Roma: "Servono reagenti, richiesta di test mai così alta"

Afp

"Tra Green pass e fattori dovuti alle festività, non c'è mai stata una richiesta di tamponi così alta in Italia. Bisogna aumentare gli approvvigionamenti di reagenti". A lanciare l'appello è il presidente dell'Ordine medici di Roma, Antonio Magi, secondo cui "forse è il momento di rendere obbligatoria la vaccinazione". "Per fortuna - ha aggiunto - non siamo nella fase di impreparazione della prima ondata, sono sicuro che risolveremo il problema".