Tajani: il traforo del Monte Bianco sarà aperto a Natale

Il vicepremier Antonio Tajani ha annunciato che il Traforo del Monte Bianco sarà aperto a Natale.

"C'è stata la frana al Frejus e ci sono i lavori da fare al traforo del Monte Bianco, ma noi vogliamo fare in modo che l'interscambio anche via gomma e ferro possa aumentare tra Italia e Francia - ha detto -. È stato deciso poi di far sì che durante la stagione natalizia anche il traforo del Bianco rimanga aperto". L'annuncio è arrivato al termine del bilaterale con il ministro francese Catherine Colonna, nell'ambito della prima riunione del Comitato di cooperazione frontaliera italo-francese a Torino.