Svizzera, superava le auto in coda con il lampeggiante: multato Vittorio Sgarbi

Svizzera amara per Vittorio Sgarbi.

Il critico d'arte, di rientro dal Festival di Locarno, è stato fermato e multato a Chiasso dalla polizia del Canton Ticino, perché la sua auto, diretta in Italia, aveva superato le altre vetture ferme in coda per traffico intenso. Per farsi strada più agevolmente il suo autista avrebbe inserito anche il lampeggiante blu. Le manovre, notate dai presenti che hanno comunicato la targa al numero della polizia, sono costate a Sgarbi una multa di 500 franchi svizzeri, quasi 500 euro.