Superenalotto, il vincitore milionario telefona al tabaccaio: "Mi ricorderò''

"Stamani ho ricevuto una telefonata da parte di un uomo che mi ha ringraziato per la vincita, dicendomi che si ricorderà di me, ma nono riuscito a riconoscere la voce". Lo racconta Gianmario Mennecozzi, il titolare della tabaccheria di Montappone (Fermo) dove ieri sera è stato centrato il 6 da oltre 156 milioni di euro al Superenalotto con una schedina da due euro: la quarta vincita più alta di sempre.

La voce forse era 'camuffata' in qualche modo per mantenere l'anonimato ma, aggiunge il tabaccaio, mi auguro soltanto che sia uno del paese e che possa contribuire a fare del bene alla comunità.

Intanto anche la piccola tabaccheria situata lungo la provinciale che taglia in due questo borgo marchigiano di 1.700 anime, sta vivendo il suo momento di "gloria": decine di persone e giornalisti fanno "visita" al luogo che ha consentito la vincita milionaria.

Tra loro anche Mauro Ferranti, il sindaco di Fermo, che al fortunato fa appello per contribuire alla realizzazione di qualcosa di "utile e importante per il nostro paese, come ad esempio una casa di riposo per anziani". E c'è anche chi, come Paola, insegnante nella vita di tutti i giorni e moglie del tabaccaio, suggerisce al vincitore di "contribuire all'acquisto dei vaccini anti Covid".