Superenalotto da record: oggi montepremi da 301 milioni

Oggi il concorso mette in palio 301 milioni di euro, la cifra più alta mai raggiunta nella sua storia ultraventennale. Il jackpot è anche il più sostanzioso d'Europa, solo in Francia ci si sono avvicinati registrando una vincita da 220 milioni l'autunno scorso. In Italia, invece, é passato un anno e mezzo dall'ultima sestina vincente: in provincia di Fermo un giocatore ha portato a casa 156 milioni di euro con una schedina da soli due euro.

L'ultima vincita risale al 22 maggio 2021 nel borgo fermano di Montappone. In precedenza la dea bendata aveva baciato la città di Lodi: il13 agosto 2019 sono stati vinti 209 milioni di euro.

I desideri dei giocatori - Il sogno degli italiani resta sempre lo stesso, quello di sistemare i conti in casa, pensare alla famiglia, agli amici ma anche alla beneficenza. Senza però dimenticare di togliersi qualche sfizio. Del resto, con i 300 milioni in palio oggi si potrebbe addirittura comprare l'isola di RangYai in Thailandia, la più cara del mondo in vendita a 160 milioni di dollari. O "accontentarsi" di Pumpkin Key, un'isola privata delle Florida Keys, in vendita a 95 milioni di dollari.

Basta poco per tentare la fortuna - È incredibile pensare che per realizzare i propri sogni potrebbe bastare una giocata da pochi spiccioli. Nelle prime cinque vincite per valore, in tre casi la sestina dei sogni è stata realizzata con una sola schedina da 2 o 3 euro. Si può giocare anche online tramite app ufficile, rinnovata in occasione del 25esimo compleanno del Superenalotto.

I luoghi più fortunati - Fino a oggi il concorso ha distribuito in totale 124 jackpot, diventando popolarissimo in tutta Italia. Sul podio dei montepremi più cospicui, alle spalle del primato di Lodi, ci sono i 177 milioni vinti a Sperlonga nel 2010 e i 163 milioni di Vibo Valentia nel 2016. Tra le regioni più premiate, come riporta l'agenzia specializzata Agipronews, la Campania è al primo posto con 18 vincite, seguita dal Lazio con 16 e dall'Emilia Romagna con 13. Tra le città, Roma è quella in cui sono stati realizzati più jackpot, ben 10, per un totale di oltre 132 milioni. Seguono Sassar e Napoli.