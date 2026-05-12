Superbonus, truffa da sette milioni: cinque indagati tra Torino, Milano e Napoli

Le indagini, condotte dal Nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di finanza e dalla Sezione di polizia giudiziaria presso la Procura, hanno portato all'iscrizione nel registro degli indagati dell'amministratore di fatto della società e di quattro professionisti: due architetti di Torino, un ingegnere di Milano e un commercialista di Napoli Nord. A vario titolo vengono contestati i reati di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, emissione di fatture per operazioni inesistenti e riciclaggio. Alla società vengono inoltre contestate le responsabilità amministrative derivanti dai reati commessi nel suo interesse.