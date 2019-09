Superbatterio New Delhi: 31 le morti sospette in Toscana

Salgono a 31 i casi di morti sospette in Toscana per il superbatterio "New Delhi". Lo rende noto l'Agenzia regionale di sanità. Tra novembre 2018 e il 31 agosto 2019 il batterio, che nei pazienti con sepsi ha una mortalità del 40%, è stato isolato nel sangue di 75 pazienti ricoverati con patologie gravi. Tra questi ci sono stati i decessi ma questo non vuole dire che ci sia un nesso causale automatico con la presenza del ceppo batterico.