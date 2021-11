Super Green pass, ipotesi governo: in vigore già dal 6 dicembre

Ansa

Il Super Green pass con le nuove regole per rallentare il contagio da Covid e le limitazioni per i non vaccinati dovrebbe entrare in vigore dal 6 dicembre, secondo quanto riferito da fonti di governo. Per quanto riguarda la gestione dei colori, in zona rossa scatterebbe il lockdown per tutti, mentre in zona gialla e arancione non ci sarebbero chiusure delle attività ma gli accessi sarebbero consentiti solo a possessori del Super Green pass.