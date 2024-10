Suicidi in carcere, Osservatorio: 2024 anno nero, finora 78 casi

In Italia, nel 2024, si sono finora suicidati almeno 78 carcerati (uno dei quali era detenuto in un Cpr), contro i 70 del 2023 e gli 85 del 2022. "Su questo fenomeno non esistono dati ufficiali - spiega il responsabile dell'Osservatorio carcere dell'Unione camere penali Gianpaolo Catanzariti -. Riteniamo che la stima di 78 sia in difetto rispetto al numero reale. Le morti per altre cause sono 114". In generale, i numeri sono "la spia di un fallimento del sistema" testimoniato anche da altri fattori come il sovraffollamento e i dati sulla recidiva. "L'emergenza non sono i suicidi, è il carcere", sottolinea ancora Catanzariti, secondo cui "il fallimento del carcere chiama in causa la politica, ma anche la magistratura".