Cagliari, litiga per l'orto e spara al fratello: arrestato per tentato omicidio

Secondo quanto emerso dai primi accertamenti, l'uomo avrebbe sorpreso il fratello mentre prelevava alcuni ortaggi dal proprio terreno. Quello che inizialmente sembrava uno dei tanti litigi sarebbe poi degenerato rapidamente quando il proprietario del terreno si è presentato armato di un fucile semiautomatico calibro 12. Il fratello e la compagna sono scappati verso la loro abitazione. Secondo le dichiarazioni rese dai due aggrediti e dai vicini che hanno assistito alla scena, le vittime sarebbero riuscite a sbarrare la porta appena un istante prima che l'uomo esplodesse due colpi di fucile. I proiettili hanno trapassato l'infisso d'ingresso, conficcandosi nel mobilio interno senza colpire nessuno degli occupanti. Solo in quel momento la vittima avrebbe avvisato i carabinieri. I militari sono riusciti a rintracciare rapidamente il presunto autore nella sua abitazione, dove è stato bloccato e posto in sicurezza. Il fucile e le munizioni sono stati sequestrati. L'agricoltore è stato portato in carcere a Uta.