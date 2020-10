Studio Cattolica: "Un italiano su 10 potrebbe avere già avuto il Covid"

Oltre 5 milioni di italiani (circa il 10% della popolazione) sono entrati in contatto con il SARS-CoV-2. Lo riferisce uno studio dell'Università Cattolica Campus di Roma pubblicato sulla rivista "Science of the Total Environment". Sarebbe dunque maggiore, rispetto alle stime ufficiali, il numero di coloro che hanno avuto il Covid. Cambia anche l'età media dei contagiati, che sale a 46 anni.