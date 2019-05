Striscione contro Salvini a Salerno, la Procura apre un'inchiesta

La Procura di Salerno ha aperto un'inchiesta per lo striscione contro la Lega di Matteo Salvini esposto su un balcone di un'abitazione il 7 maggio, quando il ministro dell'Interno ha fatto tappa in Campania per un tour elettorale. Un atto dovuto da parte dei magistrati, i quali hanno dato seguito alla denuncia della Digos, impegnata in un'indagine per turbativa elettorale.