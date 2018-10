Striscia la notizia: Roma, è allarme borseggiatori

E' la più importante città italiana, una delle più belle nel mondo, meta di milioni di turisti ogni anno per la sua storia millenaria e le sue ineguagliabili opere d'arte. Proprio a Roma sono tantissimi i visitatori che rimangono quotidianamente vittime di furti. Come Jimmy Ghione ci mostra nel servizio andato in onda lunedì 22 ottobre a Striscia la Notizia. La tattica è sempre la stessa: un cappotto o una giacchetta per coprirsi una mano e l'altra che viaggia veloce dentro le borsette o gli zaini dei malcapitati. In coda per entrare in un museo, seduti in piazza o anche mentre si sta passeggiando, i turisti cadono facilmente nella trappola dei ladri. A Roma i furti sono veramente all'ordine del giorno. I malviventi hanno imparato ad agire anche nei ristoranti, dove i turisti sono alla mercé dei ladri: uno li distrae e l'altro agisce.