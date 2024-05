Stragi '93, l'ex pm Ilda Boccassini indagata a Firenze perché "non rivelò la fonte"

L'ex pm di Milano Ilda Boccassini, da cinque anni in pensione, è stata indagata dalla procura di Firenze per non aver rivelato una fonte ai pm Luca Turco e Luca Tescaroli, in un'inchiesta diventata parallela a quella sui mandanti delle stragi mafiose del 1993.

I due pm fiorentini hanno notificato l'avviso di conclusione delle indagini pochi giorni fa. L'ex magistrato è indagato per "false informazioni" durante un interrogatorio nel dicembre 2021.