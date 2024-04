Strage Suviana, i soccorsi: "Esplosione tremenda e pareti distrutte | Sott'acqua al buio, come la Costa Concordia"

Proseguono nella centrale idroelettrica di Bargi, in provincia di Bologna, le complesse operazioni dei sommozzatori dei vigili del fuoco per la ricerca dei 4 dispersi dopo l'esplosione avvenuta due giorni fa. Le attività al momento non hanno ancora dato esito positivo. I soccorritori stanno operando nei piani -8, -9 e -10, nelle quali è impiegato un dispositivo di soccorso di 100 vigili del fuoco. In via di stabilizzazione l'afflusso d'acqua nei piani allagati della centrale, situazione che ha consentito la ripresa delle operazioni.