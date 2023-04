Strage di Piazza della Loggia, Palazzo Chigi parte civile

Nel giudizio penale per la strage di Piazza della Loggia a carico di Roberto Zorzi, la presidenza del Consiglio "ha autorizzato la costituzione di parte civile nell'interesse del governo".

Lo annuncia una nota di Palazzo Chigi, in cui si spiega che "l'udienza preliminare si era tenuta il 23 marzo 2023, ma non era stato dato avviso alla presidenza. Su indicazione di quest'ultima, una volta venuta a conoscenza del giudizio, l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Brescia ha presentato istanza di rimessione in termini". Il Tribunale di Brescia ha accolto la richiesta, consentendo dunque "di integrare il contraddittorio con la costituzione di parte civile".