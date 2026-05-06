Strage di lupi in Abruzzo, il sindaco del borgo di Aschi: "La nostra una convivenza pacifica"

"Noi abbiamo un rapporto secolare con i lupi, possiamo dire che i lupi sono una storia di famiglia. Il mio papà da piccola, quando sentivo l'ululato, mi diceva: non devi aver paura dei lupi, il lupo è necessario" ha raccontato una cittadina. "Il nostro territorio si estende per circa 60 kmq ed è quindi per noi di difficile gestione e controllo. Quello che è accaduto in queste settimane è un danno enorme, siamo fortemente indignati" commenta il sindaco di Aschi.