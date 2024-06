Strage di Corinaldo, il padre di Emma: "Quella discoteca doveva rimanere chiusa"

"La mia ragione di vita è quella di testimoniare Emma in vita e negli in cui non l'abbiamo più con noi. Il mondo ha perso tanto perdendo Emma", dichiara il papà della vittima che fa sapere di non aver parlato con nessuno dei soggetti indagati e poi assolti. "Non ho avuto la possibilità di parlare con nessuno. Ma visto come sono andate le cose penso che sia giusto. A me piace parlare con le persone guardandole negli occhi e non credo che sarei riuscito a guardare negli occhi persone che moralmente non si sentono colpevoli. E non so loro come facciano a guardare negli occhi i loro figli", conclude Fabini che non condivide la sentenza che ha assolto i nove imputati, ma che evita di giudicare.