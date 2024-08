Strage del Tribunale, ministero condannato a risarcire famiglia vittima

Il ministero della Giustizia è stato condannato per la strage del Tribunale del 9 aprile 2015. Dovrà infatti risarcire i familiari di Lorenzo Claris Appiani, tra le vittime di Claudio Giadiello, che uccise a colpi di pistola tre persone nel Palazzo di Giustizia di Milano. Giardiello era finito a processo per bancarotta e i familiari dell'avvocato Claris Appiani avevano fatto causa contro il ministero e la società di vigilanza All System, condannati entrambi. Secondo il giudice infatti sul ministero "grava" l'obbligo di "garantire" la "sicurezza" a "tutti coloro che per vari motivi debbono accedere ai Palazzi di Giustizia".