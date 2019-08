Strage Corinaldo, su Fb uno degli arrestati: "Sbirri figli di p..."

Uno degli arrestati per la strage di Corinaldo, Ugo Di Puorto, 19enne nato ad Aversa e residente a San Prospero (Modena), si fa chiamare Hugo su Facebook e come immagine di copertina ha la scritta "ACAB", ovvero "All Cops Are Bastards" (in italiano 'tutti i poliziotti sono bastardi'). In un post pubblicato il 16 luglio il suo odio per le forze dell'ordine si palesa con un commento "Sbirri figli di p...".