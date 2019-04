Strada, nuovo codice: supermulta e via la patente per chi guida al cellulare

Giro di vite per chi usa lo smartphone alla guida - Sull'inasprimento delle sanzioni M5s e Lega sono d'accordo e il nuovo codice sarà severo soprattutto su chi guida utilizzando "smartphone, computer portatili, notebook, tablet e dispositivi analoghi che comportino anche solo temporaneamente l'allontanamento delle mani dal volante", scrive il "Messaggero". Oggi le sanzioni sono tra i 161 e i 467 euro. Passeranno alla forbice 422-1.697 euro più "sospensione della patente di guida da sette giorni a due mesi". In caso di recidiva si procede a una sanzione ancora più cara (da 644 a 2.588 euro) e alla sospensione della patente da uno a tre mesi, oltre alla decurtazione dei punti che passa da 5 a 10.



Sosta vietata, sanzioni più salate - Regole più severe anche per la sosta vietata, soprattutto in determinate aree. Via due punti se si parcheggia su spazi riservati alla ricarica dei veicoli elettrici, quattro (oggi sono due) per chi lascia l'auto su spazi riservati ai disabili o sul marciapiede, con multe che salgono da un minimo di 161 euro (non più 85) a un massimo di 647 (non più 334). Sanzione raddoppiata anche per gli scooter: dagli 80 ai 328 euro.



Più controlli e niente divieto di fumo alla guida - Più controlli per l'uso di stupefacenti, con accertamenti sulla saliva possibili anche con laboratori mobili. Chi si rifiuterà rischia una multa da 422 a 1.697 euro. Non c'è invece nessun divieto di fumo alla guida. Le biciclette potranno circolare sulle strade, ai semafori e agli incroci sarà sistemata la linea di arresto avanzata "almeno a tre metri rispetto alla linea di arresto stabilita per il flusso veicolare".



Infine, parcheggi "rosa" gratis per le donne incinte e per chi ha in auto bambini fino a un anno di età, abolito l'obbligo di uso diurno delle luci di posizione e degli anabbaglianti, ok alla circolazione degli scooter 125 su autostrade e strade extraurbane.