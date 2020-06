Storico ritorno alla terra, boom di giovani che vogliono diventare agricoltori

In Italia si assite a uno storico ritorno alla terra. Sono oltre 56mila i giovani sotto i 35 anni alla guida di imprese agricole, un primato a livello europeo, con uno straordinario aumento del 12% negli ultimi cinque anni. E' quanto emerge da un'analisi di Coldiretti. Inoltre all'ultimo bando Ismea (Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare) per 386 terreni messi all'asta hanno risposto in 1.709.