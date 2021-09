"Non so esattamente di cosa fossi accusato - ha aggiunto Dell'Utri-. Non ho seguito questo processo. Credo fosse per aver ricevuto minacce dai mafiosi, che dovevo riferire a Berlusconi, minacciandolo a sua volta se non avesse provveduto a fare leggi a favore dei mafiosi. Tutta una cosa allucinante, nel governo di Berlusconi ci sono state solo leggi contro i mafiosi".

"Ma era talmente palese che anche in primo grado avrebbero dovuto riconoscerlo, eppure il clima allora era tale che non bisognava vedere le carte. Io credo che questa Corte abbia lavorato con criterio, cognizione e coscienza. I miei avvocati hanno smontato il processo dalle fondamenta, ho ascoltato le arringhe e non era possibile non riconoscere l'assurdita' dell'impianto accusatorio", ha concluso l'ex senatore.

Pichetto (FI): "Finalmente giustizia è fatta" "Dopo anni di processo, è stata restituita a Marcello dell'Utri la dignità di uomo e politico. Finalmente giustizia è fatta". Lo ha dichiarato il senatore di Forza Italia e viceministro dello Sviluppo economico, Gilberto Pichetto.

Il sottosegretario Mulè: "Riconosciuto il calvario subito da servitori-eroi dello Stato" "Con la sentenza della Corte d'assise d'Appello di Palermo si chiude una delle pagine più dolorose vissute dagli imputati del processo Stato-Mafia e dalle istituzioni. Nel rispetto dovuto alle sentenze viene riconosciuto il calvario subito da servitori-eroi dello Stato che per lunghissimi anni hanno dovuto affrontare l'accusa infamante di essere scesi a patti con Cosa Nostra". Lo ha detto il sottosegretario alla Difesa, Giorgio Mulè.

Letta (Pd): "Tema complesso, leggere le motivazioni" Sul processo sulla trattativa Stato-mafia, "è evidente che parte di sorpresa c'è per il rovesciamento rispetto agli altri gradi di giudizio, ma su temi così complessi serve leggere le motivazioni e i ragionamenti fatti". Così il segretario del Partito democratico, Enrico Letta. "Sicuramente - ha proseguito - sarà una sentenza che farà molto discutere, non ho dubbi".