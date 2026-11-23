L'ultima volta in cui il figlio dell'anziana era riuscito a mettersi in contatto con la madre risale alle 9.30 di domenica. Poi, recatosi presso l'abitazione della donna e resosi conto della sua assenza è partito l'allarme. Le ricerche, proseguite fino a notte fonda, hanno coinvolto vigili del fuoco, carabinieri, unità cinofile della Protezione civile e i volontari del gruppo comunale che hanno poi ricominciato a lavorare alle 8 di lunedì. A scorgere il corpo dell'anziana, e a lanciare l'allarme, è stata una donna che stava facendo passeggiare il proprio cane. "Sopra di me volava l'elicottero dei vigili del fuoco, che stava già perlustrando l'area", ha affermato. Secondo quanto emerso finora, nonostante la 78enne fosse rimasta vedova da pochi giorni, si esclude l'ipotesi del suicidio. La donna potrebbe aver accusato un malore o essere scivolata nel fosso. Sul luogo del ritrovamento, oltre agli inquirenti, è giunto anche il figlio.