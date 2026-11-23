Cremona, 78enne ritrovata morta in un canale: era scomparsa da ore
La donna era rimasta vedova da pochi giorni ma, al momento, l'ipotesi del suicidio sembrerebbe essere esclusa. Si ipotizza che possa aver accusato un malore o essere scivolata all'interno del fosso
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Tragico epilogo nella scomparsa di una 78enne belga a Spino d'Adda, in provincia di Cremona. La donna, di cui non si avevano più notizie da domenica mattina, è stata ritrovata priva di vita nella mattinata di lunedì. Il suo corpo giaceva in un piccolo canale irriguo con circa mezzo metro d'acqua. Secondo quanto emerso finora l'anziana era rimasta vedova da pochi giorni ma, allo stato attuale, sembrerebbe essere esclusa l'ipotesi del suicidio. La pensionata potrebbe aver accusato un malore o essere scivolata all'interno del fosso. A dare l'allarme sulla sua scomparsa era stato il figlio che l'aveva sentita telefonicamente alle 9.30 di domenica e poi, recatosi nel suo appartamento, non l'aveva trovata in casa.
La scomparsa, le ricerche e il ritrovamento
L'ultima volta in cui il figlio dell'anziana era riuscito a mettersi in contatto con la madre risale alle 9.30 di domenica. Poi, recatosi presso l'abitazione della donna e resosi conto della sua assenza è partito l'allarme. Le ricerche, proseguite fino a notte fonda, hanno coinvolto vigili del fuoco, carabinieri, unità cinofile della Protezione civile e i volontari del gruppo comunale che hanno poi ricominciato a lavorare alle 8 di lunedì. A scorgere il corpo dell'anziana, e a lanciare l'allarme, è stata una donna che stava facendo passeggiare il proprio cane. "Sopra di me volava l'elicottero dei vigili del fuoco, che stava già perlustrando l'area", ha affermato. Secondo quanto emerso finora, nonostante la 78enne fosse rimasta vedova da pochi giorni, si esclude l'ipotesi del suicidio. La donna potrebbe aver accusato un malore o essere scivolata nel fosso. Sul luogo del ritrovamento, oltre agli inquirenti, è giunto anche il figlio.