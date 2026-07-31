Spin Time Roma, dall'incendio alla proposta di acquisto del Comune

Le fiamme sono divampate nella tarda serata del 30 luglio partendo da alcuni locali interni e trasformando in pochi minuti il palazzo in una trappola di fumo. L'intervento dei vigli del fuoco ha evitato il peggio e non si sono registrati feriti gravi. Tuttavia, i danni strutturali hanno spinto la Digos a mettere i sigilli all'immobile per condurre tutti gli accertamenti del caso. Da quel momento, per quasi quattrocento residenti, tra cui bambini, anziani e famiglie fragili, la quotidianità si è trasferita in strada. Brandine e tende da campeggio sono comparse sui marciapiedi antistanti, trasformando la strada in un presidio assistito da associazioni e Protezione Civile. La situazione ha scatenato un immediato dibattito sul futuro della struttura: da una parte c'è chi vede l'incendio come l'occasione definitiva per sgomberare l'immobile, dall'altra c'è chi pensa ad un nuovo inizio per le famiglie che occupano l'ex sede Inpdap.