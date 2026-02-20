La sentenza

Mancato sgombero Spin Time, il Viminale condannato a risarcire 21 milioni

L'immobile, in via Santa Croce in Gerusalemme nel quartiere Esquilino a Roma, è stato occupato nel 2013

20 Feb 2026 - 18:19
© ansa

A causa del mancato sgombero dell'immobile di proprietà di Spin Time Labs, il tribunale Civile di Roma ha condannato il Viminale a risarcire oltre 21 milioni di euro. Il sito, in via Santa Croce in Gerusalemme nel quartiere Esquilino, è stato occupato nel 2013 dai movimenti per la casa. La decisione è stata presa nell'ambito della causa civile intentata dal proprietario dell'immobile, la società InvestiRE Sgr nella sua qualità di gestore del fondo immobili pubblici. 

