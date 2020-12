Speranza: sorveglianza aggiuntiva su sicurezza vaccini Covid

Il piano strategico di vaccinazione per la Covid-19 prevede "un'efficace farmacosorveglianza e una sorveglianza immunologica per assicurare il massimo livello di sicurezza nel corso della campagna di vaccinazione". Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, riferendo al Senato sul piano vaccinale per la Covid-19. "L'obiettivo fondamentale - ha aggiunto- è quello di predisporre una sorveglianza aggiuntiva".