Speranza: "Il coprifuoco resta alle 22, poi valuteremo in base ai contagi"

Per ora in tutta Italia resta in vigore il coprifuoco dalle 22 alle 5. Lo ha confermato il ministro della Salute, Roberto Speranza, spiegando che "per questa fase la scelta del governo è conservarlo". Poi, ha aggiunto, "il governo valuterà settimana per settimana l'andamento dei contagi da coronavirus ed, eventualmente, modificherà questa disposizione".