Speranza: giusto vaccinare 12-16enni, anche in vista di riapertura scuole

"Per i 12-16 anni è stato approvato solo Pfizer, io penso che questo vaccino sia efficace e sicuro ed è giusto farlo anche in vista dell'apertura delle scuole a settembre". Lo afferma il ministro della Salute, Roberto Speranza, aggiungendo: "Mette in sicurezza il bambino ma anche i più fragili che entrano in contatto con lui, è giusto vaccinare i più giovani".