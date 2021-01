Speranza firmerà ordinanze: 4 Regioni e Bolzano in "arancione", il resto "giallo"

IPA

Sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di Regia, Speranza firmerà in giornata nuove ordinanze che andranno in vigore a partire da domenica 31 gennaio. "Sono in area arancione le Regioni Puglia, Sardegna, Sicilia, Umbria e la Provincia Autonoma di Bolzano. Tutte le altre Regioni e Province Autonome sono in area gialla", viene reso noto dal ministero della Salute.