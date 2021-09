Speranza: "Dati da valutare, se necessario introdurremo l'obbligo vaccinale"

IPA

"Se i dati renderanno necessario l'obbligo, non avremo paura ma serve ancora qualche settimana di approfondimento. Non è una scelta già presa ma un'opzione possibile che la Costituzione consente". Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza. "Oggi ci sono più dosi, immaginare l'obbligo in una stagione precedente sarebbe stato illusorio, oggi invece con più dosi è una possibilità da valutare, sui dati del prossimo mese e mezzo", ha aggiunto.