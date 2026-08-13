Cosenza, 30enne spara all'ex compagna e tenta di togliersi la vita: è grave
La coppia aveva vissuto in Germania e poi si era separata. L'uomo avrebbe raggiunto la donna, rientrata in Calabria, nel tentativo di riallacciare i rapporti
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Spara all'ex compagna coetanea e poi tenta il suicidio. È quanto accaduto a Mongrassano, in provincia di Cosenza, dove un uomo di 30 anni e una donna sono stati trasportati d'urgenza nell'ospedale locale Annunziata. Secondo le prime ricostruzioni, dietro la vicenda ci sarebbe una lite degenerata e un rifiuto di riallacciare i rapporti. Al momento entrambi sarebbero stati sottoposti a intervento chirurgico: la donna è in sala operatoria e non sarebbe in pericolo di vita. L'uomo resta in condizioni più gravi: è stato sottoposto a un'operazione alla testa.
L'episodio
Lo sparo e il tentato suicidio sarebbero avvenuti al culmine di una discussione. Il 30enne, dopo aver sparato contro l'ex compagna, avrebbe tentato di togliersi la vita utilizzando la stessa pistola. Stando alle prime informazioni disponibili, la coppia aveva vissuto in Germania e si era successivamente separata. La donna era rientrata in Calabria e l'uomo l'ha raggiunta recentemente, probabilmente, nel tentativo di riallacciare i rapporti. Di fronte al diniego di quest'ultima, la discussione tra i due sarebbe degenerata e l'uomo avrebbe sparato alla donna, prima di rivolgere l'arma contro sé stesso.
Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e le forze dell'ordine. I due feriti sono stati trasportati d'urgenza nel nosocomio di Cosenza, dove si trovano attualmente sotto le cure dei medici. Le indagini sono state affidate ai carabinieri per chiarire la precisa dinamica dei fatti.