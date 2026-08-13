Cosenza, 30enne spara all'ex compagna e tenta di togliersi la vita: è grave

Lo sparo e il tentato suicidio sarebbero avvenuti al culmine di una discussione. Il 30enne, dopo aver sparato contro l'ex compagna, avrebbe tentato di togliersi la vita utilizzando la stessa pistola. Stando alle prime informazioni disponibili, la coppia aveva vissuto in Germania e si era successivamente separata. La donna era rientrata in Calabria e l'uomo l'ha raggiunta recentemente, probabilmente, nel tentativo di riallacciare i rapporti. Di fronte al diniego di quest'ultima, la discussione tra i due sarebbe degenerata e l'uomo avrebbe sparato alla donna, prima di rivolgere l'arma contro sé stesso.