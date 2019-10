Spari Questura, aggressore ha sottratto armi a entrambi gli agenti

Alejandro Augusto Stephan Meran, il domenicano che ha sparato all'interno della questura di Trieste, ha sottratto le pistole a entrambi i poliziotti che poi ha ucciso e non solo al primo agente che lo aveva accompagnato in bagno. Lo si apprende da fonti qualificate della polizia, che stanno ricostruendo la dinamica di quanto accaduto. Della prima sparatoria, tuttavia, non ci sono né testimoni, né riprese.