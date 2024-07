Spari nel Napoletano, 62enne in gravi condizioni

Ignoti a bordo di uno scooter hanno affiancato una vettura sparando contro i due occupanti: uno, già noto alle forze dell'ordine, è rimasto ferito a un braccio, mentre l'altro di 62 anni è stato colpito in modo grave. È stato ricoverato in ospedale con prognosi riservata ed è in pericolo di vita. È accaduto lungo la Circonvallazione esterna di Napoli, nel territorio di Arpino, frazione del comune di Casoria. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. Secondo una prima ricostruzione, la sparatoria sarebbe l'esito di un tentativo di rapina. Il ferito più lieve, di 28 anni, indossava infatti un orologio di valore.