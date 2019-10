Sparatoria Trieste, polizia: "Nessuna prova di fondine inadeguate"

I vertici della Pubblica sicurezza negano che la tragedia di Trieste sia da legare "all'inadeguatezza dell'equipaggiamento in dotazione" dei due agenti rimasti uccisi, e in particolare alle "fondina vecchie" . In una nota diffusa dal dipartimento si fa riferimento alle "speculazioni generate da un rappresentante del Sap" e si sostiene che "è priva di fondamento ogni arbitraria ricostruzione della dinamica che ha portato alla sottrazione dell'arma".