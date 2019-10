Sparatoria in Questura a Trieste, gip convalida il fermo per l'assassino 

Il gip ha convalidato il fermo di Alejandro Augusto Stephan Meran, l'uomo accusato del duplice omicidio di due poliziotti venerdì in Questura a Trieste, accogliendo le richieste della Procura sulla custodia in carcere. Intanto migliaia di persone si sono raccolte davanti alla Questura per la fiaccolata silenziosa in ricordo dei due agenti uccisi. Dentro il palazzo i parenti e le fidanzate delle vittime.