Di origine europea, altezza di circa 1,60 metri, pelle bianmca, capelli e occhi castani. Età intorno ai 40 anni e un figlio. Queste le informazioni che la Guardia Civil spagnola ha diffuso sui suoi canali social, insieme all'identikit, per ridare il nome a una donna trovata morta in una valigia a Benahavis (Malaga) nel 2023. La morte sarebbe avvenuta tra il 2020 e il 2023.